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محمد بن راشد يعتمد مجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي

محمد بن راشد يعتمد مجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي
19 يناير 2024 14:55

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الجمعة، مجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «نعلن اليوم اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمجموعة من التعيينات في دوائر حكومة دبي، متمنين للقيادات الجديدة التوفيق في خدمة دبي وأهلها، والحفاظ على ما تم تسجيله من إنجازات خلال الفترة الماضية، وسنتابع عملهم في المرحلة المقبلة لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والأداء لآفاق جديدة ترتقي لطموحاتنا الكبيرة».

ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عدة تعيينات في دوائر حكومة دبي.

- عائشة عبدالله ميران، مديراً عاماً لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

- الدكتور سيف غانم السويدي، مديراً عاماً لمحاكم دبي.

- محمد عبدالله لنجاوي، مديراً عاماً لهيئة دبي للطيران المدني.

- تكليف مروان أحمد بن غليطه، بمهام مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، بالإضافة إلى مهام وظيفته الحالية مديراً تنفيذياً لمؤسسة التنظيم العقاري. 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
محمد بن راشد
دبي
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