الشارقة.. وجهة المغامرين لقضاء أجمل شتاء فى ربوع الطبيعة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

خلال حملة أجمل شتاء في العالم يزداد التفاعل والإقبال من قبل مختلف شرائح المجتمع على المناطق والجهات الترفيهية والسياحية في الدولة، وذلك لقضاء أجمل الأوقات، والاستمتاع بفصل الشتاء المميز في مختلف إمارات الدولة، وتعد الشارقة إحدى أجمل الأماكن التي يتم التوجه إليها للاستمتاع بفعاليات وعروض الشتاء، ولخوض تجربة مميزة تجمع بين التاريخ والطبيعة.

وتضم إمارة الشارقة مجموعة متنوعة من الوجهات، والأنشطة والتجارب الممتعة، بدءاً من التزلج والقيادة على الرمال في الصحراء، إلى الطيران في الهواء بالمنطاد أو الطائرة الشراعية، بالإضافة إلى رحلات التعرف على التراث والثقافة في المتاحف والمواقع التاريخية، حيث إن هناك العديد من الوجهات والمغامرات التي يمكن للزوار والسياح الاستمتاع بها خلال فترة الشتاء الممتدة حتى شهر مارس.

رياضة الهايكنج

ويقبل الجمهور خلال الشتاء على رياضة الهايكنج بشكل كبير وتوفر الشارقة مسار الرفيصة الجبلي، والتي من خلالها يمكن الاستمتاع برحلة نحو القمة يصعب أن تمحى من الذاكرة بين تضاريس مسار الرفيصة الجبلي وإطلالاته الرائعة على المناظر الطبيعية المحيطة به، خاصة عند بلوغ القمة والوصول إلى استراحة السحب على ارتفاع 600 متر عن سطح البحر.

بالإضافة إلى مسار الرابي، والذي يوفر تجربة مميزة تجمع بين التاريخ والطبيعة، والاستمتاع بمناظر خلابة لا مثيل لها، فأنت بحاجة إلى زيارة برج الرابي في خورفكان، الذي تم بناؤه عام 1915 كجزء من شبكة الدفاعات التي كانت تحمي خورفكان.

عند وصولك إلى قمة الجبل، ستجد نفسك أمام مشهد مذهل لا يُنسى، إذ ستتمكن من رؤية مدينة خورفكان بأكملها، مع خليج عمان الأزرق، بالتأكيد ستشعر وكأنك فوق العالم.



وادي شيص الجبلي

ويعد مسار وادي شيص الجبلي في خورفكان الذي يبلغ طوله 1.8 كم، فرصة رائعة للباحثين عن تجربة مميزة تجمع بين الرياضة، والاستمتاع بمناظر قنوات المياه المنسابة وسط الجبال الشاهقة.

عند وصولك إلى قمة الجبل، سوف تستمتع بجمال مشهد مذهل في هواء شتوي طلق، فضلاً عن مشاهدة تنوع هائل على صعيد الحياة البرية من الحيوانات والنباتات البرية المحلية. كما تم افتتاح استراحة شيص الجديدة التي تتضمن محال تجارية متنوعة ومسرح مصغر للفعاليات، ومنطقة لألعاب الأطفال، والعديد من الخدمات الأخرى.

منطقة البداير

وتعتبر منطقة التل الأحمر الكبير في منطقة البداير أكبر تكوين للكثبان الكبيرة بالقرب من الشارقة، والتي تمثل مكاناً مثالياً لكل من يبحث عن تجربة لا استثنائية، من العائلات والأصدقاء الراغبين في الاستمتاع بالإثارة والتشويق في قلب صحراء الشارقة.

هذا وتعد منطقة وادي الحلو تجربة مميزة تجمع بين التاريخ والطبيعة، فهو مكان يقع في جبال الحجر، ويزخر بتنوع حيوي واسع وأطلال من العصر البرونزي، كما يضم موقعاً تاريخياً مهماً يأخذ الزائر إلى ما قبل التاريخ وكأنه مسافر عبر الزمن، بالإضافة إلى برج مراقبة إسلامي تم تجديده، وقد تم إعلانه كمحمية طبيعية بسبب غناه بالطيور المتنوعة والزواحف والقوارض وأسماك المياه العذبة.

ويمكن للزوار أيضاً التنزه لمسافات طويلة على طول مسار الوادي، حيث سيشعر بالهدوء والسكينة والراحة.

هذا ويشكل مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية نقطة جذب سياحية جديدة للزوار، حيث يقدم لمحة عن الماضي بما يعرضه من مقتنيات وجولات سياحية إلى المناطق الأثرية المحيطة به التي تضم ضريح أم النار من العصر البرونزي، كما تعد الوجهة نموذجاً فريداً لتجربة المغامرة الحقيقية في أعماق صحراء الشارقة، واكتشاف أسرار الثقافة البدوية القديمة من خلال الأنشطة الترفيهية التي تشمل جولات ركوب الخيل، وأنشطة المغامرات والتخييم الليلي.

الطرقات الوعرة

وتوفر إمارة الشارقة فرصة القيادة على الطرقات الوعرة في حديقة إكس كواري لمغامرات القيادة على الطرقات الوعرة، وتحديداً في منطقة مليحة وعلى بعد أقل من 80 كيلومتراً عن مركز مدينة الشارقة، تم تصميم هذه الوجهة الترفيهية المخصصة لعشاق المغامرات في قلب الصحراء، حيث تتنوع المغامرات التي توفرها الحديقة لتشمل الاستمتاع بالقيادة على الطرقات الوعرة بواسطة الدراجات وسيارات الدفع الرباعي والتدريب على القيادة في الطرقات الوعرة وكذلك استكشاف المسارات الجبلية، وغيرها الكثير من التحديات التي ترفع نسبة الأدرينالين إلى أعلى مستوياتها، كما يمكن للزوار الاستمتاع بحفلات الشواء والتخييم مع الأصدقاء أو العائلة بأكملها.



إكس كواري

وتضم حديقة إكس كواري 12 كم من مسارات الطرق الوعرة المصنفة، التي تتطلب مستويات مختلفة من المهارة مع وضع المركبات المعدلة تقنياً في الاعتبار. تتكون أغلب المسارات من الحصى والصخور، وهناك أيضاً حفرة طينية. لا توجد كثبان رملية داخل الحديقة، إذ توجد خارج المنتزه أفضل بقعة للكثبان الرملية، التي تعد من المواقع المثالية للاستمتاع بالمغامرة في الإمارات الشمالية.

ولعشاق الطيران، فإن الإمارة تقدم تجربة إثارة وتشويق في قلب الصحراء، حيث يتمكن المغامرون المزج بين إثارة الطيران المظلي والشراعي والاستمتاع بالجمال الطبيعي للرمال الذهبية بالتحليق على ارتفاع يصل إلى 5000 قدم، تحت إشراف فريق من المحترفين.

«مغامرات السماء

ومن خلال مركز «مغامرات السماء»، أول مركز رسمي مرخص لتدريب الطيران الشراعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحدث استثماراتها ضمن قطاع سياحة الرياضة والمغامرة والترفيه في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة، حيث يمكن للجميع تجربة الطيران الشراعي للهواة والمحترفين مع نخبة من المتخصصين المحترفين، وإمكانية الاشتراك في دورة متكاملة لتعلم هذه الرياضة تحت إشراف مجموعة من الخبراء في هذا المجال، والحصول على شهادات دولية مرخصة لممارسة الطيران الشراعي، والقيام بجولات طيران للطيارين الشراعيين المحترفين المرخصين لزيادة عدد ساعاتهم في الطيران.