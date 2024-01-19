شرطة دبي تحصد 320 جائزة تميز عالمية ومحلية

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي ضمن الدوائر الحكومية التي تسعى دائماً إلى تحقيق الريادة في مشاريعها وخدماتها وبيئتها، وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، والتي تمثل الأساس للريادة والتميز في دبي، موضحاً أن تحفيز الموظفين يُسهم في إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عبر تنمية قدراتهم وتأهيلهم وتدريبهم للوصول إلى مستويات عالية في مختلف مجالات التميز. جاء ذلك، خلال تفقد معاليه للإدارة العامة للتميز والريادة ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور محمد عبد الله المر، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بالوكالة، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، ونائبه العميد الدكتور صالح الحمراني، والعميد خالد سعيد بن سليمان، مدير المكتب التنظيمي للقيادة بالوكالة، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق المري على مؤشرات الأداء والتوجيهات الاستراتيجية وانعكاساتها على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية للإدارة العامة للتميز والريادة، حيث بلغت نسبة تحقيق الأهداف 98.6%، وتنفيذ 475 مشروعاً تحسينياً من عام 2009 إلى العام 2022.

واستمع معاليه إلى شرح حول التميز الحكومي في شرطة دبي من خلال عرض جوائز التميز التي حققتها القوة خلال الخمسة أعوام الماضية، حيث بلغت 320 جائزة تميز محلية وعالمية.

واطلع معاليه على مؤشرات مركز استطلاع الرأي، حيث بلغ مؤشر الشعور بالأمان 98.7% في عام 2023، ومؤشر الثقة بمراكز الشرطة 97.7% خلال العام الماضي، فيما بلغ مؤشر الشعور بالأمان أثناء المشي ليلاً منفرداً 95% في إمارة دبي خلال العام 2023، مقارنة بـ92.3 في العام 2022.

واستمع معاليه إلى شرح حول منظومة الترابط الاستراتيجي بين الوحدات التنظيمية مع استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي وارتباطها مع استراتيجية حكومة دبي، كما تم استعراض أبرز المبادرات على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة.