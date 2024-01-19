القوات الخاصة بقرغيزستان: «تحدي الإمارات» يعزز الجاهزية

دبي (الاتحاد)

أكد فريق القوات الخاصة بجمهورية قرغيزستان، مشاركته في تحدي الإمارات «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024» الذي سيُعقد في الثالث من فبراير المُقبل في مدينة الروية بإمارة دبي، مشيراً إلى أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية العالمي يرفع من مستوى الخبرة والتأهيل لدى الفرق.

وبيّن فريق القوات الخاصة بجمهورية قرغيزستان أن الفريق قام بالتحضير لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية هذا العام على مدار شهرين من التدريب، وفقاً للقواعد والمتطلبات من خلال التركيز بشكل رئيس على التدريب البدني والهجومي، مشيراً إلى أن الفريق يأمل أن يُظهر تناغماً في العمل الجماعي والسرعة والدقة في تنفيذ التحديات. وأكد الفريق أن مشاركته في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية ستؤدي إلى زيادة المؤهلات والخبرة في مجال عمل القوات الخاصة، مشيراً إلى أن ضابط القوات الخاصة بشكل عام، والمشاركة في التحدي بشكل خاص يجب أن يتمتع بصفات مثل القوة والتحمل والذكاء والصبر.

وحول مشاركاته السابقة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، قال الفريق: «منذ مشاركتنا الأخيرة، قُمنا بتحليل الأخطاء في أداء التحديات، والعمل على حلها، وبدأنا في دراسة قواعد وشروط أداء التمارين بشكل أعمق، ونعتقد أن هذه المراجعة يجب أن تؤثر على النتيجة في التحدي القادم». وتابع: «شارك فريقنا في هذه المسابقات للمرة الثالثة، ونعتقد أن مؤهلات وخبرات موظفينا قد زادت، ونأمل أن نظهر نتائج جيدة هذا العام».