«الأمن السيبراني» يختتم مشاركته في «انترسك»

دبي (وام)

اختتم مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أمس الأول، مشاركته في فعاليات الدورة الـ25 من معرض إنترسك، أكبر معرض عالمي في مجال خدمات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، وخلال مشاركته في المعرض، سلط مجلس الأمن السيبراني الضوء على أهمية الأمن السيبراني في حماية الفضاء السيبراني للدولة، وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للأمن السيبراني.

كما استعرض المجلس أحدث إنجازاته في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك إطلاقه استراتيجية الأمن السيبراني الوطنية في عام 2023. وشارك مجلس الأمن السيبراني في عدد من الجلسات والفعاليات التي أقيمت على هامش المعرض، والتي تناولت مواضيع مختلفة متعلقة بالأمن السيبراني، مثل مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني. كما استضافت منصة «إن سايبر» مسابقة «هاك أرينا»، وهو تحدٍّ مدته ثلاثة أيام لخبراء الأمن السيبراني في الشرق الأوسط.

وأشاد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالنجاح الكبير الذي حققه المعرض، والذي يعكس أهمية دولة الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الأمن السيبراني.