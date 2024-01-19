اليوم.. انطلاق «المحطة الختامية» من مهرجان الظفرة في مدينة زايد

الظفرة (الاتحاد)

تنطلق اليوم المحطة الختامية من مهرجان الظفرة بدورته السابعة عشرة في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وتستمر حتى 8 فبراير المقبل، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

وخصصت اللجنة المنظمة للمحطة الختامية 2597 جائزة، بقيمة إجمالية تبلغ 57 مليوناً و810 آلاف درهم، وذلك ضمن 206 أشواط موزعة على 13 مسابقة رئيسة ،هي: مزاينة الإبل، ومسابقة المحالب، وسباق الخيول العربية الأصيلة، وسباق السلوقي العربي التراثي، ومزاينة الصقور، ومزاينة السلوقي العربي، وبطولة الرماية، ومزاينة غنم النعيم، ومزاينة التمور وتغليفها، ومسابقة اللبن الحامض، وبطولة انسف القعود، مسابقة الطبخ، مسابقات الأطفال، إضافة إلى العديد من الفعاليات التراثية والثقافية.

وتتضمن مزاينة الإبل 118 شوطاً لسلالات الإبل الأصيلة من المحليات والمجاهيم والوضح والمهجنات الأصايل، خصص لها 1135 جائزة بقيمة تبلغ 53 مليوناً و797 ألف درهم، فيما خصص لمسابقة المحالب 60 جائزة بقيمة مليون و800 ألف درهم موزعة على 6 أشواط للمحليات والمجاهيم، وتبدأ المنافسات في المزاينة والمحالب يومياً في تمام الساعة السابعة صباحاً، بالإضافة إلى المسابقات التراثية المصاحبة، والتي تقام على مدار 20 يوماً وفق برنامج تم إرفاقه ضمن الكتيب الخاص بمهرجان الظفرة والمنشور على منصات التواصل الاجتماعي «تراثنا» التابعة للجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي.

ويفتح سوق الظفرة التراثي أبوابه أمام الزوار يومياً، من الساعة الرابعة مساءً حتى العاشرة ليلاً، ويقدم تجربة مميزة من خلال محاله المتنوعة التي تقدم المصنوعات التقليدية اليدوية والمأكولات الشعبية والدخون والدهون والملابس الشعبية، ويحتضن عدداً من المسابقات، مثل مزاينة التمور وتغليفها واللبن الحامض، ومسابقات الأطفال، ويقدم لوحات فنية لفرقة أبوظبي للفنون الشعبية التابعة للجنة، إلى جانب ما تقدمه أجنحة الجهات المشاركة والداعمة.

ويشكل الحدث مُرتكزاً للحفاظ على تراثنا الثقافي الأصيل، وضمان صونه ونقله إلى الأجيال القادمة، استمراراً لنهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، الذي زرع في الأجيال عشق التراث، والاعتزاز بالعادات والتقاليد الأصيلة.

ويسعى مهرجان الظفرة إلى تعزيز مكانة أبوظبي وجهة أولى لمزاينات الإبل، ومنصة إقليمية وعالمية للتراث، وتسليط الضوء على الموروث الإماراتي والعربي في مزاينات الإبل وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.