«وام» شريك إعلامي لجائزة منصور بن زايد للتميز الزراعي

أبوظبي (وام)

وقعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اتفاقية تعاون مع وكالة أنباء الإمارات «وام» تصبح بموجبها «وام» شريكاً إعلامياً لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بدورتها الثانية.

وقع الاتفاقية، سعيد البحري سالم العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومحمد جلال الريسي، المدير العام لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بحضور الدكتورة مريم حارب السويدي، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، رئيس اللجنة العليا المُنظِّمة للجائزة، وعدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك في مقر جناح جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي.

وبموجب الاتفاقية توفر وكالة أنباء الإمارات التغطية الإعلامية لمختلف فعاليات الجائزة، وباللغات كافة، بالإضافة إلى تزويد شركاء «وام» بها لضمان أكبر قدر من الانتشار للمحتوى الإعلامي الخاص بالجائزة.

وأكد سعيد البحري سالم العامري، أن جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي التي تم إطلاقها برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تأتي تجسيداً لحرص قيادة الدولة الرشيدة على دعم وتقدير المزارعين والمربين المتميزين، وتوفير منصة مثالية لهم تحفزهم على تبني ممارسات زراعية مستدامة ومبتكرة تدعم مساعي الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز جودة الإنتاج المحلي. وأضاف أن هذا التعاون يتيح الفرصة لاستثمار الشراكات الإعلامية العالمية التي أبرمتها وكالة أنباء الإمارات مع العديد من المؤسسات الإعلامية العالمية، لتسليط الضوء على الجائزة، ودورها البارز، مشيراً إلى أنه مع التطور المتلاحق الذي تشهده «وام»، واتساع خدماتها الإخبارية التي تتوافر اليوم بنحو 19 لغة، فإننا نمنح الجائزة فرصة الاستفادة من منصة إعلامية متميزة لإبراز أهدافها، وتسليط الضوء على إنجازات الدولة الزراعية. من جانبه، أعرب محمد جلال الريسي عن فخره بأن تكون وكالة أنباء الإمارات «وام» شريكاً إعلامياً لـ«جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي»، مؤكداً أن الجائزة تعكس دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، للمزارعين في ضوء إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، ودوره ركيزة أساسية داعمة لجهود تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام في القطاعات كافة.