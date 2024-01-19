«السلامة الغذائية» تطلق الدورة الثالثة لجائزة إبداع للتميز الداخلي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الدورة الثالثة لجائزة إبداع للتميز الداخلي 2024، وذلك بحضور سعيد البحري سالم العامري، مدير عام الهيئة، وممثلين عن وزارة الداخلية التي تختص بعملية تقييم المشاركات في الجائزة.

وتهدف جائزة إبداع للتميز الداخلي إلى ترسيخ ثقافة التميُّز، وتشجيع التنافس الإيجابي بين الوحدات التنظيمية وفرق العمل والكفاءات والكوادر العاملة في الهيئة، بالإضافة إلى توثيق مسيرة النجاح وتقدير وتحفيز الأداء، تنفيذاً لتوجيهات القيادة العليا بشأن إطلاق برنامج التميز الداخلي للجهات التابعة لحكومة أبوظبي.

وأكدت موزة سهيل المهيري، نائب مدير عام الهيئة للشؤون التنظيمية والإدارية، أن التميز أصبح قيمة أساسية من قيم العمل في حكومة أبوظبي، وهو الذي يساعد على تطوير الخدمات وتحسينها بشكل مستمر، بالإضافة إلى أنه يُنصف المجتهدين الذين يؤدون عملهم بحب، ويبذلون جهوداً خلاقة لإنجاز المهام الموكلة إليهم بصورة غير تقليدية.