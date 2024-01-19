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«نقل عجمان» تتلقى 132 ألف مكالمة هاتفية

«نقل عجمان» تتلقى 132 ألف مكالمة هاتفية
20 يناير 2024 01:00

عجمان (وام)

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أعلنت هيئة النقل في عجمان، أن عدد المكالمات التي تلقتها خلال عام 2023 بلغ 131 ألفاً، و844 مكالمة بنسبة زيادة بلغت 14%، مقارنة بعام 2022.
وقال عمر محمد لوتاه، المدير العام للهيئة، إن عدد المكالمات التي تلقتها الهيئة، خلال عام 2022 كان 114 ألفاً و164 مكالمة، تنوعت ما بين طلبات مركبات الأجرة والملاحظات، والاقتراحات والاستفسارات، مؤكداً حرص هيئة النقل على التجاوب بشكل فوري وفعال مع استفسارات وطلبات المتعاملين كافة، عبر قنواتها الرقمية، وإتاحة قنوات جديدة تسهل على المتعاملين التواصل معها على مدار أيام الأسبوع.

هيئة النقل
الإمارات
عجمان
عمر محمد لوتاه
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