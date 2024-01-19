«الأصايل» تحصد المركز الأول بجائزة التميز المدرسي

أبوظبي (وام)

توجت مدرسة الأصايل للتعليم الأساسي للبنات بالمركز الأول في جائزة التميز المدرسي التي ينظمها مكتب التربية العربي لدول الخليج.

وشاركت المدرسة بمشروع تربوي مبتكر يحمل اسم «التكاملية» يستهدف ربط المناهج لكل مرحلة دراسية بمشروع واحد يحاكي المخرجات التعليمية المتوقعة منها.

وأسهم المشروع في إضافة أبعاد تعليمية إبداعية دعمت مسيرة تطور الطلبة المعرفية وقدم أنماطاً تعليمية مبتكرة للطلبة مكنتهم من اكتشاف مهاراتهم وكيفية الاستفادة في بلورتها عبر مشاريع تحاكي الاستدامة والتكنولوجيا المتقدمة وغيرها من المجالات.

وعملت الكوادر الإدارية والتعليمية على المشروع على مدار 3 سنوات، تم خلالها صياغة أطر العمل وتحديد مخرجات المناهج التعليمية لمختلف المراحل التعليمية، وصولاً إلى تحديد المشاريع التي يمكن للطلبة من خلال ترجمة ما اكتسبوه من مهارات ومعارف إلى مشاريع تعزز لديهم مهارات كل مادة دراسية على حدة.