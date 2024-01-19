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تفاهم بين جامعة الشارقة و«روش»

تفاهم بين جامعة الشارقة و«روش»
20 يناير 2024 01:00

الشارقة (الاتحاد)

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وقعت كلية الصيدلة بجامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع شركة روش للأدوية الشرق الأوسط - دبي، وقعها عن الكلية الدكتور كارم الزعبي عميد كلية الصيدلة، وعن الشركة محمد الشعراوي المدير العام لشركة روش الإمارات.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار للتعاون بين الطرفين في مجالات برامج تدريب الطلبة والدورات التعليمية وذلك لزيادة إثراء المعرفة الأكاديمية والعملية وفرص العمل للطلبة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز الشراكة الأكاديمية الصناعية التي تمكن الطلبة والمواهب الشابة من بناء مسار وظيفي مستدام في صناعة الأدوية.
ونصت مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين في إنشاء برنامج الدراسات العليا والتدريب الصيفي بالتعاون مع قسم الصيدلة والتكنولوجيا الصيدلانية بكلية الصيدلة، ودعم الطلبة الخريجين وتسهيل عملية توظيفهم وتقديم الإرشاد والتدريب العملي، مما يضمن حصولهم على تجربة شاملة.

الإمارات
جامعة الشارقة
الشارقة
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