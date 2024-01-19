462 متسابقاً للتصفيات النهائية في «رأس الخيمة للقرآن الكريم»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

يخوض 462 متأهلاً للتصفيات النهائية في جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم في دورتها الثانية والعشرين، والتي انطلقت الشهر الماضي بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، والتي بدأت باختبارات الإناث على مدار 6 أيام في الفترتين الصباحية والمسائية يليها الذكور، من مختلف الجنسيات وجميع مناطق الدولة، والذين يتنافسون في أفرع الجائزة المتعددة، من أصل 2169 متسابقاً ومتسابقة من 56 جنسية يتنافسون في أكثر من 12 مسابقة متنوعة.

وقال أحمد محمد الشحي مدير عام مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، إلى أن الجائزة تحظى بمشاركات قوية ومتميزة في دورتها الحالية في شتى الفروع، من الذكور والإناث، والتي يبلغ عمر أصغر مشاركيها عمر 8 سنوات وأكبر أعمارهم 75 سنة والذين يتنافسون في مختلف مسابقات الجائزة، بعد أن تمكنوا من تجاوز التصفيات التمهيدية بكل تميز واقتدار.

وأكد محمد الشحي الحرص على توفير الأجواء التنافسية الملائمة للمتسابقين والمتسابقات تعينهم على إبراز مواهبهم وإبداعاتهم في حفظ القرآن الكريم وترتيله ومسابقات الأحاديث الشريفة وغيرها، مشيداً بإنجازاتهم وطموحهم اللامحدود لبلوغ منصات التتويج، متمنياً لهم كل التوفيق والسداد.