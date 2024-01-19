فتح باب التسجيل في «مدرسة 42 أبوظبي» 5 فبراير

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدرسة 42 أبوظبي، مدرسة البرمجة المبتكرة في أبوظبي، والتي تعتمد منهجية التعلم الذاتي المشترك عبر المشاريع العملية والألعاب، عن فتح أبواب التسجيل في برنامج التقييم لقبول الطلبة (البيسين)، والذي سينطلق في الخامس من فبراير 2024 بهدف اختيار المرشحين للانضمام لبرنامج المدرسة، الذي يهدف إلى تعزيز مهاراتهم في البرمجة، وتمكينهم من القيام بدور محوري في قيادة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

وبرنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة، أو ما يعرف باسم برنامج «البيسين»، وهي كلمة فرنسية تعني «بركة السباحة»، وهو مخيم تدريب مكثف مدته 25 يوماً هدفه اختبار مهارات البرمجة للمرشحين، واستكشاف ميولهم ومدى التزامهم، حيث سيتم عند الانتهاء منه اختيار الموهوبين للانضمام إلى برنامج المدرسة، وبدء رحلة تعلم استثنائية.

ويمكن للراغبين بالانضمام إلى برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة (البيسين) التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمدرسة (إضافة الموقع الإلكتروني)، إذ تتضمن عملية التسجيل في المدرسة عدّة مراحل، تبدأ باستكمال مرحلة اللعبة عبر الإنترنت، والتي تقيّم المهارات النقدية وقدرات التحليل المنطقي والذاكرة، ومن ثم ينتقل المرشحون بعدها إلى مرحلة تسجيل الدخول، وهي عبارة عن جلسة إعداد أولي يتعرف فيها المتقدمون على برنامج (البيسين)، ومنهجية التعليم المعتمدة في المدرسة، والمراحل التي يتعين عليهم استكمالها للنجاح، ليبدؤوا بعد ذلك مرحلة (البيسين)، وهي مرحلة التقييم الأخيرة تتيح لمن يجتازها بنجاح الانضمام إلى برنامج المدرسة.

تتاح للمرشحين الذين يجتازون برنامج التقييم النهائي لقبول الطلبة (البيسين) الفرصة للاستفادة من شبكة الشراكات الاستراتيجية الخاصة بالمدرسة، والتي تضم مجموعة من أهم المؤسسات والشركات من مختلف القطاعات والتخصصات، بما فيها شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، ودائرة الطاقة في أبوظبي، ودائرة التمكين الحكومي، ومايكروسوفت، وشركة «بيكن رد»، وذلك بهدف تزويد الطلبة بفرص التدريب والرعاية.

وبهذا الصدد، قال ماركوس مولر هابيج، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدرسة 42 أبوظبي: «شهدنا خلال العامين الماضيين نمو قدرات المئات من الطلبة، والذين نجحوا في الحصول على مناصب في أبرز المؤسسات من مختلف القطاعات الحيوية في جميع أنحاء إمارة أبوظبي».