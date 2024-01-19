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دعوة قائدي المركبات للحذر أثناء الضباب

أرشيفية
20 يناير 2024 01:01

إبراهيم سليم (أبوظبي)

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دعا المركز الوطني للأرصاد إلى أهمية متابعة حالة الطقس بشكل يومي، وخاصة مستخدمي الطرق، سواء الداخلية أو السريعة، وأيضاً بالبحر، إذ تؤثر الأحوال الجوية على كثير من الأمور، وخاصة أثناء تحرك الحافلات المدرسية، حيث يتوجب على الحافلات والشاحنات على سبيل المثال أن تتوقف على جانب الطريق، لحين انقشاع الضباب، وينقشع الضباب في حالتين، «ارتفاع درجات الحرارة، وسخونة سطح الأرض تدريجياً، والحالة الثانية، رياح نشطة السرعة تعمل على تحريك الكتلة الضبابية».
وحدد المركز عدة أسباب تسهم في عملية تشكل الضباب، تتمثل في: «حالة الاستقرار الجوي، ووجود مرتفع جوي سطحي، مع مرتفع جوي علوي، وزيادة نسبة الرطوبة، وهدوء الرياح وحدوث تبريد في طبقة الغلاف الجوي الملامسة لسطح الأرض».
وذكر المركز أنه يقوم كذلك بدراسة حركة الرياح السطحية وسرعتها، لاسيما وأنه كلما زادت سرعة الهواء، زادت عملية خلط الهواء مع الطبقات القريبة من سطح الأرض، ما يقلل من فرصة تشكل الضباب.

المركز الوطني للأرصاد
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