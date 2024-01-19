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الإمارات تستضيف اجتماع أجهزة التقاعد المدني بدول «التعاون»

الإمارات تستضيف اجتماع أجهزة التقاعد المدني بدول «التعاون»
20 يناير 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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تستضيف الإمارات العربية المتحدة، اجتماع اللجنة الفنية الدائمة السابع والخمسين لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي يقام بدبي في الفترة من 22 إلى 24 يناير الجاري، بحضور ممثلين عن أجهزة التقاعد المدني، والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي.
تتضمن أجندة الاجتماع مناقشة حوكمة أعمال اللجنة الفنية، وتحديث النظام الموحد لمد الحماية، ومبادرات تحديث الدراسة المقارنة لأنظمة التقاعد المدني والتأمينات بدول مجلس التعاون الخليجي، والربط الإلكتروني بين الأجهزة، ومبادرة التدريب والتأهيل لكوادر الأجهزة.
ويبحث الاجتماع مستجدات مبادرات التعاون الدولي، وتطوير آليات تحصيل الاشتراكات بين الأجهزة، وعمليات الترويج والتسويق لجائزة صناديق التقاعد المدني، كما يناقش مشروع التعطل عن العمل، وما يستجد من أعمال.

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