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«تحدياتنا تصنع الفرق» فى «نسائية دبي»

«تحدياتنا تصنع الفرق» فى «نسائية دبي»
20 يناير 2024 01:00

دبي (الاتحاد)

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تواصل جمعية النهضة النسائية بدب،ي فرع الخوانيج، الأربعاء المقبل بمقر الجمعية بفرع الخوانيج المرحلة الثانية من مبادرة «تحدياتنا تصنع الفرق» لتسليط الضوء على الحدث وأبعاده الاستراتيجية خدمة لفرسان وفارسات التحدي لأصحاب الهمم وذلك تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وقالت الدكتورة فاطمة الفلاسي المديرالعام لجمعية النهضة النسائية بدبي إن دولة الإمارات تولي أصحاب الهمم جل الرعاية والاهتمام ولذلك انبثقت هذه الفعالية من اهتمامات الدولة بهم باعتبارهم طاقة إنسانية ينبغي الحرص عليها.

جمعية النهضة النسائية
دبي
الإمارات
نسائية دبي
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