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«يومكس» و«سيمتكس 2024» يسلطان الضوء على مستقبل الأنظمة غير المأهولة

جانب من دورة سابقة (من المصدر)
20 يناير 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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تنظم مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع، معرضي «يومكس» للأنظمة غير المأهولة، و«سيمتكس» للمحاكاة والتدريب الجاري، ويقام المعرضان تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي بمركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 23 إلى 25 يناير.
ويجتمع صناع القرار والمبتكرون والخبراء من جميع أنحاء العالم لتجربة والتعرف على أحدث التكنولوجيات المتقدمة في مجالات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب. والذكاء الاصطناعي والروبوتات والطائرات من دون طيار.
وتحت شعار «الارتقاء إلى آفاق جديدة: تأثير التقنيات الجديدة في عصر الأنظمة غير المأهولة المتطور» يعقد مؤتمر (يومكس وسيمتكس 2024) في 22 يناير الجاري، حيث سيشارك الخبراء والمسؤولون الحكوميون والشركات والمتخصصون في الصناعة في مناقشات وحوارات جانبية، بالإضافة لثلاث جلسات رئيسة، وأربعة عروض تقديمية، لمناقشة الذكاء الاصطناعي والعمليات الدفاعية المستقبلية والأنظمة غير المأهولة.
ومن المقرر أن تشهد الدورة السادسة للمعرضين إقبالاً استثنائياً من الموردين المحليين وقادة القطاع العالميين وكبريات الشركات العالمية في قطاع النظم غير المأهولة، ما يدل على دور الابتكار المتزايد في هذا القطاع سريع التطور والتغير.
وتم التعاون مع مجموعة إيدج كشريك استراتيجي للفعاليات الثلاث الوحيدة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط لدعم قطاعات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار.
ومن المتوقع أن تسهم مشاركة الشركات الدولية، وعرض أحدث التكنولوجيا المتطورة في إضافة بعد عالمي، ليؤكد أهمية التقارب بين الخبرات المحلية وأصحاب الابتكارات العالمية الرائدة، وتوفير تجربة ديناميكية وتفاعلية للمشاركين، حيث باتت أبوظبي مركزاً محورياً للابتكار والإبداع والتمييز في عدة صناعات متقدمة ورائدة على مستوى المنطقة والعالم.
وتجمع منصة (يومكس التجارية) التي سيتم إطلاقها للمرة الأولى، خلال فعاليات معرضي (يومكس وسيمتكس 2024) العديد من الشركات المصنعة والمشغلة الرائدة في قطاع الأنظمة غير المأهولة، وذلك بمشاركة المهنيين وخبراء الصناعة وقادة الفكر والمبتكرين لمدة ثلاثة أيام، من أجل التواصل وتبادل المعارف والخبرات، كما أنها ستوفر فرصة فريدة للشركات في كل من المجالين التجاري والدفاعي للتعاون. وعرض أحدث تقنياتها ومنتجاتها وخدماتها.

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