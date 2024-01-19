«إسلامية الشارقة» تدشّن مسجد «التراحم»

الشارقة (وام)

افتتحت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، مسجد «التراحم» بمنطقة «كشيشة 2» في ضاحية الرحمانية، الذي يتسع لـ 2500 مصلٍ من الرجال والنساء، وذلك ضمن خطة الدائرة للعام الجاري لافتتاح 45 مسجداً بمدن وضواحي الإمارة، استمراراً للنهج الذي تسير عليه إمارة الشارقة وفق رؤية ومتابعة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتسهيل وصول قاطني الإمارة إلى بيوت الله، وتيسير إقامة شعائرهم.

شهد الافتتاح عبدالله خليفة يعروف السبوسي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية، يرافقه المتبرع ببناء المسجد وذووه، وعدد من المسؤولين، وأهالي الضاحية، حيث أدى الحضور صلاة الظهر، ثم استمعوا إلى كلمة وعظية حول فضل بناء المساجد وعمارتها مادياً ومعنوياً.

وتجول الحضور في أرجاء المسجد واستمعوا إلى شرح من منفذي المشروع حول مرافقه التي شيدت وفق الطراز المعماري الإسلامي الممزوج بالطابع الفاطمي، حيث تتوسطه قبة رئيسية دائرية الشكل تقوم على قاعدة ثمانية، إضافة إلى 8 قبب صغيرة موزعة على زوايا المسجد، كما تعلوه منارتان بارتفاع 45 متراً.

وروعي في بناء المسجد استخدام أفضل المعايير الحديثة التي تسهم في الحفاظ على البيئة.

وبني المسجد على مساحة11821 متراً مربعاً، ويتسع المصلى لـ 2500 مصلٍ، بما في ذلك 210 لمصلى النساء.