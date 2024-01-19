بحث التعاون بين «الشؤون الإسلامية» و«تنمية المجتمع» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

بحثت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، تعزيز التعاون والتنسيق خدمة للأهداف المشتركة، خلال الاجتماع الذي ضم الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالندب، والمهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع، بحضور محمد سعيد النيادي، مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من المسؤولين في الجانبين.

وأكد الجانبان زيادة التواصل، وتبادل الخبرات والدراسات بما يمكن تقديم الخدمات لكل شرائح المجتمع برؤى عصرية وحضارية مواكبة تلبي طموحات القيادة الرشيدة التي تؤكد تحقيق السعادة لكل شعب الإمارات والمقيمين على أرضها.

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع والمحاور المتعلقة بشؤون المجتمع، وآلية التواصل والتعاون، وتوحيد الجهود ودعم الفعاليات التي تستهدف الجانب التوعوي والثقافي والخدمي.