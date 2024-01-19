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«الوطني» يناقش «سياسات الأمن المائي»

«الوطني» يناقش «سياسات الأمن المائي»
20 يناير 2024 01:02

أبوظبي (الاتحاد)

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يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، الأربعاء المقبل في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، بحضور معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية.
ويوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس، سؤالاً إلى معالي وزير الطاقة والبنية التحتية حول «الازدحام المروري على الطرق الاتحادية بين دبي والإمارات الشمالية».
وسيطلع المجلس على مشروعي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة تم إحالتهما إلى اللجنة المختصة، وهما: مشروع قانون اتحادي بشأن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومشروع قانون اتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
الأمن المائي
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