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رئيس الدولة: ندعم إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية

رئيس الدولة: ندعم إيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية
20 يناير 2024 01:04

أبوظبي (وام)

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الأزمة الأوكرانية
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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من فخامة فلوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة.. أعرب خلاله عن شكره وتقديره إلى سموه لنجاح جهود الوساطة التي بذلتها دولة الإمارات مؤخراً ونتجت عنها إحدى أكبر عمليات تبادل للأسرى بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا منذ بداية الأزمة.
كما بحث الجانبان -خلال الاتصال- مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزهما، إضافة إلى مستجدات الأزمة الأوكرانية وعددٍ من القضايا محل الاهتمام المشترك.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان -خلال الاتصال- موقف دولة الإمارات الداعي إلى الحوار لإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة الأوكرانية، مشدداً سموه على حرص الدولة على دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة.
من جانبه، أعرب فخامة الرئيس الأوكراني عن جزيل شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للدعم الإنساني المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى الشعب الأوكراني.

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محمد بن زايد
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
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فلوديمير زيلينسكي
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