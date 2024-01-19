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افتتاح «مسجد الاستدامة» في مدينة مصدر

افتتاح «مسجد الاستدامة» في مدينة مصدر
20 يناير 2024 01:03

أبوظبي (وام)
افتتحت مدينة مصدر، وهي مركز الاستدامة والابتكار في أبوظبي، أمس، «مسجد الاستدامة»، الذي يجسد نموذجاً للالتزام بأعلى معايير الاستدامة الدولية، واعتمدت مصدر عند تصميم المسجد بالتعاون مع «X-Architects»، مفهوم التصميم السلبي، وهو تقنية معمارية تحقق أقصى قدر من كفاءة الطاقة والمياه.

ضوء طبيعي ومسارات ظليلة
تلعب المناور والتصاميم العربية التقليدية كالمشربية دوراً مهماً في زيادة الضوء الطبيعي، كما تقلل الحرارة الناتجة عن أشعة الشمس المباشرة.. فيما يوفر الغلاف محكم الإغلاق حول المبنى عزلاً عالي الأداء، بالإضافة إلى المسارات المظللة بالأشجار وأجهزة الاستشعار الذكية داخل المسجد التي تتيح إدارة دقيقة للإضاءة والتهوية.. وكلها عوامل تقلل الحاجة إلى التبريد المعتمد على الطاقة الكثيفة.. وتنتج الألواح الشمسية الكهروضوئية المثبتة على مظلات مواقف السيارات القريبة، جزءاً من متطلبات الطاقة المتبقية للمبنى.

رحلات روحية وبيئية
قال المهندس محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة مصدر: المسجد رمز قوي لالتزامنا تجاه مجتمعنا وإدارتنا الواعية والإيجابية للبيئة، كما أنه مكان مجتمعي في قلب مدينتنا يتيح للمصلين الانطلاق في رحلات روحية بيئية

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وأضاف البريكي: نفخر بأن هذا التصميم الفريد يلبي جميع المتطلبات ليكون أول مسجد LEED بلاتيني في أبوظبي وهو على المسار الصحيح للحصول على ثلاث لآلئ بحسب نظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني (PBRS).. ونتوقع الحصول على الشهادات في وقت لاحق من هذا العام.
شارك في افتتاح المسجد المهندس محمد البريكي، المدير التنفيذي للتنمية المستدامة في مدينة مصدر، وأحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، إلى جانب قادة شركة مبادلة للاستثمار: حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية، والدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لمنصة مبادلة للاستثمار في الإمارات، وخليفة الرميثي، المدير التنفيذي للعقارات في الإمارات، وأنور الهنائي، مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي.

أبوظبي
الاستدامة
مدينة مصدر
الإمارات
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