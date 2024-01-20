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عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية سلوفينيا يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة

عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية سلوفينيا يبحثان هاتفياً تطورات الأوضاع في المنطقة
20 يناير 2024 10:35

 بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي تانيا فاجون نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية جمهورية سلوفينيا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها لاسيما الإنسانية.

كما استعرضا أهمية تكثيف المساعي الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والأولوية القصوى لتأمين الحماية لكافة المدنيين ومنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية في غزة.

وأكد سموه ضرورة تكثيف جهود المجتمع الدولي لإنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، مشيرا إلى أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات أهالي غزة وتكثيف المساعدات الإغاثية والطبية للمدنيين المتضررين من الأزمة الراهنة.

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كما بحث سموه ومعالي تانيا فاجون العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان تطلع دولة الإمارات إلى العمل مع سلوفينيا بهدف دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب من النمو والتطور في المجالات كافة بما يدعم التطلعات التنموية للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
الإمارات
سلوفينيا
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