توقعات بتكوّن سحب وسقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتتكون السحب على بعض المناطق الشمالية والشرقية بعد الظهر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، خاصة على البحر.

حركة الرياح: شمالية غربية تتراوح سرعته بين 10 و25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط يضطرب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:02 والمد الثاني عند الساعة 23:56 والجزر الأول عند الساعة 16:51 والجزر الثاني عند الساعة 02:31.

في بحر عمان، الموج خفيف. يحدث المد الأول عند الساعة 20:19 والمد الثاني عند الساعة 06:18 والجزر الأول عند الساعة 12:52 والجزر الثاني عند الساعة 01:28.