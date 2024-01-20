اقترض 17 ألف درهم من زميلته وامتنع عن السداد

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع بين شاكية ومدين، بإلزام المدين بأن يؤدي للشاكية مبلغ 17 ألف درهم، نظراً لوجود صور محادثات عبر «واتس آب» بين الشاكية وبين المدين، إضافة إلى وجود إيصالات مالية من حساب الشاكية إلى حساب المدين، كما ألزمت المحكمة المدين بدفع رسوم ومصروفات الدعوى ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، عملاً بمقتضيات المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.

وكانت شاكية أقامت دعوى قضائية ضد زميلها في العمل، نظير إقراضه 17 ألف درهم على أن يقوم بسداد المبلغ خلال فترة زمنية محددة، وعند مطالبتها بسداد المبلغ، امتنع المدين عن السداد ، فطالبت الشاكية بإلزامه بسداد المبلغ والفائدة بواقع 12% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب.

وأوضحت المحكمة أن الشاكية أرفقت صور محادثات عن طريق «واتس آب» بينها وبين المدين إضافة إلى وجود إيصالات مالية من حساب الشاكية إلى حساب المدين، وقرر الأخير صحة الوقائع وأن ذمته مشغولة للشاكية بمبلغ 17 ألف درهم إلا أنه لم يتمكن من سداد المبلغ بسبب عدم توفر المال لديه. وكان المدين قد مثل أمام مكتب إدارة الدعوى وأقر بمديونيته للشاكية بالمبلغ المطالب به، وعليه قضت المحكمة بإلزام المدين بأن يؤدي للشاكية مبلغ 17 ألف درهم.