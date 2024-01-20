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علوم الدار

4500 عامل يتدربون في «السلامة الصحية»

4500 عامل يتدربون في «السلامة الصحية»
21 يناير 2024 01:35

لمياء الهرمودي (الشارقة)
أكدت بلدية مدينة الشارقة، أن برنامج الشارقة للسلامة الصحية يصبُّ في دور البلدية الرّامي إلى تعزيز الصّحة العامة في الإمارة، وضمان سلامة أفراد المجتمع، من خلال تطبيق أفضل الممارسات الصحية في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، حيث يستهدف البرنامج تلك المنشآت والعاملين فيها بهدف رفع الوعي الصحي لديهم، وتدريبهم على تطبيق أفضل الممارسات الصحية، وذلك لحمايتهم وحماية متلقي الخدمة من العدوى التي يمكن أن تنتقل بسبب عدم الالتزام بتلك الممارسات، وما تتطلبها من اشتراطات صحية.

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وأكدت الشيخة مها المعلا رئيس قسم مطابقة المعايير الصحية لـ«الاتحاد»، أن برنامج الشارقة للسلامة الصحية يرتكز على تأسيس وتدريب العاملين في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل على عمليات التنظيف والتطهير والتعقيم، وكيفية التعرف على المخاطر المرتبطة بممارسة النشاط وتأثيرها السلبي على الأشخاص ذوي العلاقة، من عاملين ومتعاملين، وكيفية التحكم بالمخاطر من خلال اتباع الممارسات الصحية الجيدة، حيث يستهدف البرنامج حوالي 3 آلاف منشأة في مدينة الشارقة.
وأوضحت المعلا، أن عدد الصالونات، ومراكز التجميل التي شاركت بالبرنامج، وتم تدريب العاملين فيها بلغ 2618 صالوناً ومركز تجميل، فيما بلغ عدد العاملين الذين خضعوا للتدريب 4562 عاملاً، حيث يتم تنظيم دورات تدريبية معتمدة من البلدية، يحصل بموجبها المتدرب على شهادة، بعد أن يتلقّى التدريب الكافي للحد من ارتكابه لأي ممارسات غير صحية قد تنعكس سلباً على سلامة الخدمات المقدمة وصحة مُتلقّيها.
ونوّهت رئيس قسم مطابقة المعايير الصحية بأنه تم الإعلان عن البرنامج من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وبتنفيذ زيارات للمنشآت للتعريف بالبرنامج، وبيان أهميته في تغيير سلوك العاملين إيجاباً، من خلال تدريبهم على تطبيق أعلى وأفضل الممارسات الصحية العالمية، والذي سيتحقق حتماً مع سعي البلدية الحثيث، وما تُقدّمه من تعاون ودعم لتلك المنشآت.

بلدية الشارقة
الشارقة
صالونات الحلاقة
مراكز التجميل
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