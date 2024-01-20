«تريندز» ومركز جنيف للسياسة الأمنية يبحثان التعاون

أبوظبي (الاتحاد)

بحث مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز جنيف للسياسة الأمنية (GCSP)، فرص التعاون بين المركزين في عدد من المجالات البحثية الاستشرافية بهدف توسيع دائرة انتشاره العالمي، وتأكيداً لدوره كجسر معرفي بحثي عالمي يستشرف الأحداث، ويضع الرؤى التي تساهم في صياغة وصنع المستقبل.

وخلال جلسة حوارية بين باحثي تريندز ومركز جنيف في مقره بجنيف، شارك فيها كل من الدكتور محمد عبد الله العلي الرئيس التنفيذي لتريندز، والسفير توماس غريمينغر، مدير مركز جنيف للسياسة الأمنية ومسؤولين آخرين، تمت مناقشة مجموعة من القضايا البحثية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الطرفان أهمية التعاون بين المؤسسات البحثية، بهدف الخروج برؤى وتوصيات تعزز فرص البحث العلمي وتؤكد دوره في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.

وأعرب الدكتور محمد العلي عن تقديره للجهود التي يبذلها مركز جنيف للسياسة الأمنية في مجال البحث والتحليل، خاصة في موضوعات السياسة والأمن العالمي، مشيراً إلى أن «تريندز» يهدف من محادثاته مع مركز جنيف وغيره من المراكز إلى تعزيز البحث العلمي، وبناء شراكات جديدة تؤكد عالميته وإيصال صوته وبحوثه إلى أبعد مدى.

من جانبه، أشاد السفير توماس غريمينغر، بالعمل الذي يقوم به مركز تريندز، مشيراً إلى أنه بات يشكل نافذة للمنطقة ومرجعاً في عدد من القضايا. وفي ختام الجلسة الحوارية تم الاتفاق على استمرار المشاورات بين المركزين بهدف تحديد المجالات التي يمكن التعاون فيها، وتوقيع بروتوكول تعاون مستقبلاً.