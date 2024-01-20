هالة الخياط (أبوظبي)

أعلنت دائرة البلديات والنقل، إعادة افتتاح شاطئ البطين للسيدات بعد تنفيذ أعمال تطوير للشاطئ ليوفر مرافق مختلفة ومتنوعة للسيدات والأطفال.

وأوضحت حمدة الهاشمي، مدير إدارة التصميم العمراني بالإنابة في دائرة البلديات والنقل، أنه مع إعادة افتتاح شاطئ البطين للسيدات سيتضمن العديد من الخدمات التي من شأنها تحديث وتطوير خدمات الشاطئ ومنها، توفير مرافق إضافية تلبي احتياجات الزوار من صالة رياضية، صالة يوغا، مطاعم، وتوسيع مساحة الشاطئ، وتوفير مساحات مخصصة لإقامة الفعاليات، بالإضافة إلى إعادة بناء الجدار الفاصل لضمان خصوصية الزوار بشكل حديث وملائم.

وبينت الهاشمي في تصريحات لـ«الاتحاد»، أنه بعد التوسع بمساحة الشاطئ سيكون قادراً على استيعاب عدد كبير من 1500 ويصل لـ 2500 سيدة في الفعاليات.

المرافق التي سيوفرها الشاطئ، هي مطاعم، مقهيان للعصائر الطازجة، منطقة استرخاء شاطئية، نادٍ رياضي، منتجع صحي، صالة يوغا، نادي بادل يضم ثلاثة ملاعب، حوض سباحة، أسرّة للتشمّس، مركز تسوق يشمل محلات لبيع الهدايا والتحف، متجر بيع هدايا، متجر تسوق، ونادي وملعب للأطفال، بالإضافة إلى مرافق خدمية أخرى، مثل غرف تبديل للملابس، وغرف للاستحمام، وغيرها من المرافق التي تعزز تجربة السيدات الشاطئية، مع توفير خصوصية تامة لهنّ.

وعن مدى توفر عناصر الإنقاذ والسلامة والخصوصية في الشاطئ، أكدت الهاشمي الحرص على توفير كافة وسائل الخصوصية والأمان من خلال وضع جدار فاصل في الماء لضمان الخصوصية للسيدات، بالإضافة إلى توفير مواقف مخصصة للسيدات بالقرب من المدخل الرئيس علاوة على وضع نقطتي إنقاذ لضمان الأمان والسلامة لجميع رواد النادي.

وأشارت إلى أن الأعمال التطويرية في الشاطئ راعت توفير مرافق صديقة لأصحاب الهمم كالكرسي الذي يتيح لهن الوصول إلى الشاطئ بشكل سهل ومرن.

وبينت الهاشمي، أن الشاطئ يتيح خيارات عديدة للزوار إما الدخول بشكل يومي أو العضوية التي قد تكون شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.

ويشكل النادي إضافة مهمة إلى محفظة العاصمة أبوظبي الغنية بالوجهات الترفيهية، وليشكل وجهة مميزة للسيدات تتسم بالخصوصية التامة.

وسيكون النادي أحد أفضل الوجهات الترفيهية المخصصة للسيدات في إمارة أبوظبي، ليستمتعنّ بمرافق مميزة وفق أعلى المعايير العالمية.

الوجهات الترفيهية

أكدت دائرة البلديات والنقل التزامها بوضع متطلبات سكان الإمارة كمحور أساسي في استراتيجياتها وعملياتها كافة، من خلال إعادة إحياء وتطوير المناطق في أبوظبي، وتطوير المزيد من الخيارات المميزة للوجهات الترفيهية للسيدات، اللاتي يشكلن عنصراً مهماً في التنمية المستدامة للمجتمعات ودفع عجلة التطور في الإمارة.