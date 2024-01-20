انطلاق التصفيات النهائية لجائزة عجمان للقرآن الكريم

عجمان (وام)

انطلقت صباح أمس، في مقر مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، التصفيات النهائية لجائزة عجمان للقرآن الكريم، الدورة السابعة عشرة (2023- 2024) بمراحلها الأربع.

وقال حسين محمد الحمادي، المدير التنفيذي للمركز، إن التصفيات النهائية للجائزة تأتي ضمن المرحلة الثانية التي تختص بالمسابقات العامة على مستوى الدولة بشكل عام، موضحاً أن جائزة عجمان للقرآن الكريم بدورتها السابعة عشرة شهدت بجميع مراحلها تنافساً كبيراً بين 1028 متسابقاً ومتسابقة، تأهل منهم 201 من الجنسيات كافة، منهم 80 من الذكور و121 من الإناث، تسابقوا في جميع أفرع المسابقات. وأضاف الحمادي، أن التصفيات النهائية ستسفر عن فوز خمسة متسابقين من أوائل كل مجموعة من المجموعات الأربع، والذين سيتم تكريمهم في الحفل الختامي للمركز، والذي سيقام برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في الثلث الأخير من شهر رمضان القادم. وقال المدير التنفيذي لمركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم: إن المسابقة امتداد مبارك لأعمال الخير التي يقوم بها صاحب السمو حاكم عجمان في مختلف المجالات، وأعظمها وأبرزها العناية بكتاب الله، بمتابعة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي. وأشار الحمادي إلى أن عدداً كبيراً من المراكز القرآنية شاركت في الجائزة على مستوى الدولة، مؤكداً حرص مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم على دعم حفظة كتاب الله وتجويده، لما يتركه من آثار إيمانية طيبة لدى الناشئة. من جانبه، أشاد حسين عبدالله الزعابي، ولي أمر أحد المتسابقين، بجهود اللجنة المنظمة للفعاليات، وحرصها على نشر الروح الإيجابية بين المتسابقين.

كما أعرب المتسابقون عن سعادتهم بمشاركتهم في جائزة عجمان للقرآن الكريم التي تحيي روح المنافسة الشريفة بين حفظة كتاب الله.