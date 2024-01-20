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«الإمارات للشركات الدفاعية» يسلط الضوء على القدرات التكنولوجية في «يومكس وسيمتكس»

«الإمارات للشركات الدفاعية» يسلط الضوء على القدرات التكنولوجية في «يومكس وسيمتكس»
21 يناير 2024 01:36

أبوظبي (وام)

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يشارك «مجلس الإمارات للشركات الدفاعية» في النسخة السادسة من معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2024، اللذين يقامان تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 23 إلى 25 يناير الجاري. وتأتي مشاركة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في إطار التزامه بتعزيز دوره كداعم رئيسي لقطاع الصناعات الدفاعية والأمنية في دولة الإمارات، حيث تنعكس هذه الأهمية من خلال تخصيص جناح يضم عدداً من المؤسسات الحكومية والشركات الرائدة، منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، إلى جانب مجموعة «ساب» وشركتي «إلكترونيات الطيران الكندية» و«أفانت جارد»، لعرض أحدث المنتجات الدفاعية المبتكرة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية.
وقالت منى أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية: «يمثل وجود (مجلس الإمارات للشركات الدفاعية) في فعاليات (يومكس وسيمتكس 2024) فرصة للتعريف بدور المجلس كحلقة وصل بين الشركات الدفاعية الوطنية والشركات الدولية التي تمتلك مقراً لها في دولة الإمارات، واستقطاب الشركات والمؤسسات الراغبة في الانضمام تحت مظلة المجلس؛ وذلك بهدف تطوير قدرات الصناعة المحلية، والاستفادة من الخبرات لبناء قاعدة متكاملة لقطاع الصناعة الدفاعية والتكنولوجيا، وتعزيز فرص العمل والإنتاج المشترك».
 وأضافت: «يشمل دور المجلس مهام تنظيم الجناح الوطني لدولة الإمارات ومشاركاته الرسمية في مختلف المعارض الدولية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين كافة مكونات قطاع التصنيع الدفاعي، وذلك انطلاقاً من المسؤوليات الموكلة إلينا، وفي إطار حرصنا على إقامة الشراكات الاستراتيجية التي تدعم تحقيق الرؤى والأهداف الطموحة لدولة الإمارات».

يومكس
سيمتكس
مجلس الإمارات للشركات الدفاعية
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