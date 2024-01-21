أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي:8.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.