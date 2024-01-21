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أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

الأرصاد
21 يناير 2024 08:55

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم هي:8.1 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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