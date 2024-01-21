الإثنين 22 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم ملتقى الشركاء الأول

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تنظم ملتقى الشركاء الأول
21 يناير 2024 12:32

 نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ملتقى الشركاء الأول بحضور أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من 24 جهة حكومية وخاصة في الدولة ومشاركة نحو 100 موظف ومسؤول من مختلف الجهات الشريكة.

وجاء الملتقى بهدف تعزيز جسور التواصل والتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، ووضع خطط رصينة لمبادرات ومشاريع مستقبلية مشتركة تخدم الوطن والمجتمع وتحقق أهداف الدولة.

وقال الدكتور محمد راشد الهاملي رئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في كلمته خلال الملتقى إن انعقاد الملتقى يأتي في إطار حرص الجامعة على ترسيخ رؤية الدولة لأهمية التناغم بين المجتمعات، واحترام الثقافات، والعمل مع الآخرين لبناء قيمٍ مشتركة".

أخبار ذات صلة
الإمارات.. نجاحات دبلوماسية كبيرة في الأزمة الأوكرانية
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة

وأشار إلى أهمية هذا الملتقى في تعزيز الشراكات واستدامة التواصل موضحا أن التفكير في انعقاد الملتقى جاء من دَافعين، يكمن أولهما في هذه المشاركة المميزة من ممثلي مؤسسات الدولة الشريكة، وثانيهما في وضع خطـة رصينة لمشاريع مستقبلية تشترك فيها الجهود الأكاديمية والمجتمعية والميدانية بما يسهم في خدمة الوطـن ورفعة الدولة.

وتضمن برنامج الملتقى تكريم الشركاء وتنظيم ورشة عصف ذهني لإبراز أهم القضايا الشرعية والإنسانية التي تحتاج لبحوث ودراسات مشتركة بين الجهات المحلية، لتصبح موضوعات أبحاث لطلاب الدراسات العليا في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، كما تم عرض فيديو يوضح أهم مشاريع الجامعة مع الشركاء خلال العام الماضي.

يذكر أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية حرصت على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية وجهود التعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والدولي. وبلغ إجمالي شركاء الجامعة 39 شريكاً، منهم 27 شريكاً محلياً و12 دولياً، فيما بلغ عدد الشركاء المحليين خلال العام 2023، 17 شريكاً، إضافة إلى 5 شركاء دوليين.

المصدر: وام
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الإمارات نجحت في تنفيذ إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ بداية الأزمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. نجاحات دبلوماسية كبيرة في الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:12
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تأكيد عربي ودولي على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:11
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
الأخبار العالمية
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
اليوم 01:11
امرأة نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: النساء والأطفال أبرز ضحايا الحرب في غزة
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©