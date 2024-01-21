1105 حالات استفادت من مساعدات "خيرية الشارقة"

أكدت جمعية الشارقة الخيرية أن برامج مساعداتها العلاجية في 2023 ساهمت في توفير العلاج لأكثر عن 1105 حالات مرضية عبر مشروعها العلاجي "خير الإنسانية " بتكلفة مالية بلغت 22.1 مليون وذلك عبر استقبالها طلبات مساعدات علاج المرضى عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضح عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي للجمعية أن مساعدة المرضى وعلاجهم تمثل إحدى أهم المبادرات الاستراتيجية لجمعية الشارقة الخيرية وترمي إلى تعزيز ونشر مبدأ التكافل الاجتماعي وهو المبدأ الذي بدأت الجمعية بالعمل به بالتعاون مع جهات عديدة لمساعدة المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والذين يحتاجون للعمليات وليس لديهم كلفته.