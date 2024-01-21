تعرّف على طقس الإمارات المتوقع غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

تكون الرياح شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 كم/س و25، تصل إلى 35 كم/س.

الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:57 والمد الثاني عند الساعة 01:21 والجزر الأول عند الساعة 17:46 والجزر الثاني عند الساعة 04:06.

بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:08 والمد الثاني عند الساعة 07:20 والجزر الأول عند الساعة 13:46 والجزر الثاني عند الساعة 02:40.