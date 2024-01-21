17 ألف زيارة تفتيشية لمنشآت غذائية وصحية العام الماضي

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

تمكنت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة من تنفيذ 17 ألف زيارة تفتيشية، وذلك خلال العام الماضي 2023، تم على إثرها إغلاق 107 منشآت، وتحرير 2695 وتوجيه 4893 إنذاراً وملاحظة.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة: إن أعداد الزيارات التفتيشية الموجهة إلى مختلف المنشآت بلغت 17 ألف زيارة، بالإضافة إلى توجيه الإنذارات والملاحظات وإغلاق عدد منها، والتي تم تنفيذها من قبل المفتشين خلال العام الماضي على فترات متواصلة، بهدف إحكام الرقابة عليها ودعوتها التقيد التام بكافة اشتراطات الصحة العامة، فيما التزمت المنشآت الأخرى بالتقيد التام بمختلف الاشتراطات.

وذكرت أن الرقابة البيطرية تمكنت من تنفيذ 3162 حملة تفتيشية للمنشآت الواقعة تحت إشراف قسم الرقابة والخدمات البيطرية خلال العام، فيما بلغت الحملات التفتيشية التي نفذتها الرقابة الصحية والبيئية 1155 جولة على 4361 منشأة صحية مهنية، والرقابة الغذائية 9903 زيارات تفتيشية على المنشآت.

وأشارت إلى أن النتائج التي أسفرت عنها حملات الرقابة البيطرية تمثلت في تحرير 311 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، كما تم توجيه إنذارات لعدد 75 منشأة وإغلاق 16 منشأة، فيما أسفرت الجولات التفتيشية للرقابة الصحية والبيئية عن تحرير 581 مخالفة و176إنذاراً و3681 منشأة مستوفية، وذلك نتيجة عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وإغلاق 7 منشآت لعدم الالتزام بالاشتراطات وممارسة نشاط دون ترخيص.

الرقابة الغذائية

أضافت: الرقابة الغذائية تمكنت من تحرير مخالفات لعدد 1803 منشآت غذائية وعدد 4642 ملاحظة وإنذار وتم إغلاق 84 منشأة.

وذكرت أن الرقابة الصحية والبيئية تمكنت من مصادرة 713 منتجاً من المواد الاستهلاكية والتجميلية غير القابلة للاستهلاك الآدمي، حيث جرى إتلافها والتخلص منها حسب النظام المتبع، ومن أهم المواد المصادرة مواد تجميلية وعطور منتهية الصلاحية، فيما تمثلت الغذائية غير القابلة للاستهلاك الأدمي عبر حملات الرقابة البيطرية من مصادرة 272 كيلوجراماً من الأسماك و900 كيلوجرام من المواد الغذائية الأخرى، منها لحوم ودواجن، وتكمن خطورة هذه المواد في تسببها بأمراض ومشاكل صحية للإنسان في حالة استهلاكها، فضلاً عن أمراض التسمم الغذائي والرقابة الغذائية تمكنت من مصادرة 770 كيلوجراماً من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك.