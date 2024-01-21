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«كهرباء الشارقة» تستعرض أحدث خدمات «الهيئة»

جناح «الهيئة» (من المصدر)
22 يناير 2024 01:07

الشارقة (الاتحاد)

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استعرضت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أحدث خدماتها وجهودها في مجال التحول الرقمي، وأفضل الممارسات لتقديم خدمات البنية الأساسية من الطاقة الكهربائية والمياه والغاز الطبيعي، لتلبية احتياجات المتعاملين من الفئات كافة، وتعزيز كفاءة الخدمات التي تقدمها «الهيئة» للقطاع العقاري، عبر قنوات متعددة منها موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، كما تم إطلاق منصة لاستقبال طلبات التوصيل للخدمات للتيسير على المتعاملين. 
 جاء ذلك خلال مشاركتها في معرض الشارقة العقاري لعام 2024 الذي يقام برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة. 
وأوضح المهندس عبدالرحيم الزرعوني، مدير إدارة الخدمات المشتركة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن قائمة الخدمات التي استعرضتها «الهيئة»، خلال المعرض، تضمنت التقديم على خدمة اعتماد مخططات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي لأنواع المشاريع كافة، السكنية والتجارية والصناعية والزراعية، بالإضافة إلى المشاريع التطويرية، والتقديم على خدمة التوصيل المؤقت للكهرباء والمياه، والتقديم على خدمة التوصيل الدائم لكافة الخدمات «كهرباء - مياه - غاز».

كهرباء الشارقة
الشارقة
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