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علوم الدار

«تريندز» و«جنيف لحوكمة الأمن» يستعرضان فرص التعاون البحثي

مشاركون في الحلقة (من المصدر)
22 يناير 2024 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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في حلقة نقاشية، استعرض باحثو مركز تريندز للبحوث والاستشارات وخبراء وباحثو مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني (DCAF) في جنيف بسويسرا، سبل تعزيز التعاون بين المركزين في مجال الأبحاث وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات. شارك في الحوار من جانب «جنيف لحوكمة الأمن»، كل من آن غروبت، نائبة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المركز، وروبريتا ماغي من إدارة العمليات بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إن هذه الحلقة النقاشية تمثل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين المركزين، وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن تريندز لديه خبرة واسعة في مجال البحوث في مجالات متعددة، ويسعى إلى التعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال، مثل مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني.
من جانبها، قالت آن غروبت، مدير مركز جنيف لحوكمة القطاع الأمني، إن المركز يسعى إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بما في ذلك مركز تريندز، مشيراً إلى أن لديه خبرة واسعة في مجال الحوكمة، ويرحب بالتعاون البحثي مع مركز تريندز في تنفيذ المشاريع المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات التي تتناول هذه القضايا.
وأكد المشاركون في الحلقة النقاشية أهمية ودور مراكز البحث والفكر في قراءة الأحداث واستشرافها، مشددين على أهمية تبادل الخبرات، وقد تم الاتفاق على استمرار التواصل لإعداد خطة عمل للتعاون المشترك، تشمل المجالات البحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتنفيذ المشاريع المشتركة، وعقد المؤتمرات والندوات، ونشر أبحاث ودراسات الجانبين.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
جنيف
سويسرا
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