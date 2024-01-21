تفاهم بين شرطة دبي و«فيزا»

دبي (الاتحاد)

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي و«فيزا إنترناشونال سرفيس أسوسيشن» مذكرة تفاهم تهدف إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق الثنائي، وبناء شراكة مُتقدمة مع البنوك والمؤسسات المالية، لتبادل المعلومات والمساهمة في تعزيز جهود مكافحة الاحتيال والجرائم الاقتصادية والمالية، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية المُشتركة.

ومثّل شرطة دبي في حفل توقيع الاتفاقية معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، فيما ترأست وفد «فيزا» الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية للمجموعة ونائب الرئيس الأول لعملياتها في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وعدد من من المسؤولين التنفيذيين.

وقع مذكرة التفاهم من طرف شرطة دبي، معالي الفريق عبدالله خليفة المري، ومن طرف «فيزا» تشارلز لوبو، مسؤول المخاطر الإقليمية في منطقة وسط وشرق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتشمل المذكرة، تعزيز التعاون والتنسيق في تسهيل تبادل المعلومات المُتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية والأساليب الإجرامية الجديدة، والتبادل المشترك للمعرفة والخبرات في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية لرفع كفاءة ووعي الكادر البشري لكلا الطرفين، والمساهمة المُشتركة في الكشف عن الخطط المعقدة للجرائم الاقتصادية.

وقال معالي الفريق عبد الله خليفة المري، إن مذكرة التفاهم بين القيادة العامة لشرطة دبي و«فيزا إنترناشونال سرفيس أسوسيشن» تأتي انطلاقاً من تفعيل آليات التعاون المشترك لإيجاد أدوات وممكنات تعزز تبادل المعلومات حول الحالات ذات الصلة بجرائم الاقتصادية والمالية.

احتيال

قالت الدكتورة سعيدة جعفر: «في عالم اليوم الرقمي، تتطور عمليات الاحتيال وتتزايد تعقيداً مع استخدام المجرمين أساليب جديدة ومُبتكرة. وتوصلت دراسة (ابقَ آمناً) التي أجريناها مؤخراً في (فيزا) إلى أنه على الرغم من أن 61% من مستهلكي الدولة يزعمون أنهم خبراء في التعامل مع عمليات الاحتيال، إلا أن 90% منهم من المرجح أن تفوتهم التحذيرات الاحتيال».