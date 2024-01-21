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تتويج «مزاينة الإبل» في ثاني أيام مهرجان الظفرة الختامي

خلال تتويج الفائزين بالمزاينة (من المصدر)
22 يناير 2024 01:08

الظفرة (الاتحاد)
توجت اللجنة المنظمة لمهرجان الظفرة بنسخته السابعة عشرة، الفائزين بمزاينة الإبل ضمن المحطة الختامية، وسط مشاركة واسعة من مُلاك الإبل الأصيلة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والتي تستمر حتى 8 فبراير المقبل في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.
حضر التتويج ضيف الشرف أسود بالروس العامري من أعيان المنطقة، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، إلى جانب عدد من كبار ملاك الإبل وجمهور المزاينات.
وأسفرت النتائج في شوط حقايق الشرايا الشركاء - محليات عن فوز «هملوله» لمالكها هلال حمد خلفان المعولي بالمركز الأول، وحلت ثانياً «هملوله» لمالكها أحمد عبدالله محمد الحوسني، بينما ذهب المركز الثالث إلى «نجد» لمالكها محمد عايض حسين محمد الأحبابي.

وسجلت النتائج في شوط حقايق الشرايا الشركاء - مجاهيم فوز «رمز» لمالكها عبدالله الدودة سويد مبارك العامري بالمركز الأول، وجاءت ثانياً «شناح» لمالكها حريز بخيت سليم المنهالي، ونالت المركز الثالث «مهولة» لمالكها عمر فرج أحمد سهيل المنهالي.
وتقدمت إلى المركز الأول في الشوط الرئيسي حقايق تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - مجاهيم «الصايمه» لمالكها راشد جابر راشد القاشوطي، وذهب المركز الثاني إلى «عقوبة» لمالكها محمد سعيد علي المنصوري، بينما حلت بالمركز الثالث «الظفره» لمالكها محمد مسلم مبارك سعيده الراشدي.

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«طرب»
في الشوط الرئيسي حقايق تلاد لأبناء القبائل 1 رمز - محليات فوز «طرب» لمالكها معالي علي سالم بن ونيس الكعبي بالمركز الأول، وجاءت ثانياً «رسا» لمالكها أحمد إبراهيم خليل سيف القبيسي، ونالت المركز الثالث «هقوة» لمالكها صالح راشد صالح حسن المهري.
وأظهرت النتائج في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2 - مجاهيم عن فوز «لبيه» لمالكها راشد جابر راشد القاشوطي بالمركز الأول، وحلت ثانيا «الوافيه» لمالكها سالم عبيد كردوس عبيد العامري، بينما ذهب المركز الثالث إلى «مزعلة» لمالكها سعد علي حمد الفهيدي.
وذهب المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 2 - محليات إلى «هيام» لمالكها محمد سالم محمد المنصوري، وحلت ثانياً «الشاهينه» لمالكها عبد الرحمن عبد الله أحمد لملوم المسيفري، بينما ذهب المركز الثالث إلى «مهمه» لمالكها سهيل سالم ناصر حمد العامري.
حقايق
تدخل اليوم، الإبل المشاركة في أشواط الحقايق المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل، وذلك ضمن شوط أصحاب السمو الشيوخ - مجاهيم (مفرودة - حقة) وأشواط الشرايا (1و2) وشوط المهجنات الأصايل، إذ سيتم عرضها على اللجان الطبية ولجان التشبيه والتسنين والفرز، استعداداً لعرضها على لجان التحكيم وإعلان نتائجها غداً.

مزاينة الإبل
الظفرة
مهرجان الظفرة
مجلس التعاون الخليجي
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