المؤتمر المصاحب لـ «يومكس وسيمتكس» ينطلق غداً

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تنطلق غداً فعاليات معرضي ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» في الفترة ما بين 23 و25 يناير الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، بمشاركة قياسية تبلغ 214 من كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.

ويعقد اليوم المؤتمر المصاحب لمعرضي مؤتمر «يومكس وسيمتكس» 2024، وذلك تحت شعار «الأنظمة غير المأهولة.. الارتقاء إلى فضاءات جديدة للتقنيات الناشئة والتأثيرات غير المسبوقة»، ومن المنتظر أن يستقطب معرضا «يومكس وسيمتكس» 2024 في النسخة الجديدة، أكثر من 200 من كبار القادة وصناع القرار والخبراء، لمناقشة عددٍ من الجلسات حول أبرز التحديات والقضايا الإقليمية والدولية، إضافة لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات التي تشهدها هذه القطاعات وسبل توظيفها للاستخدامات المدنية والعسكرية. وسيلقي معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، الكلمة الترحيبية في المؤتمر المصاحب لمعرضي مؤتمر «يومكس وسيمتكس» 2024.

وبعد ذلك سيتم تقديم عرض حول الذكاء الاصطناعي بعنوان «إطلالة على المشهد الحالي: تأثيرات الذكاء الاصطناعي على مستقبل الأنظمة الغير مأهوله». ويعقب ذلك عمل جلسات حوارية، والتي تتضمن: الجلسة الحوارية الأولى: توظيف التقنيات الناشئة: القدرات الكامنة للتقدم التكنولوجي في تطور الأنظمة غير المأهولة، يصاحبها عرض تقديمي: نظره مستقبلية: تأثير الأنظمة المسيرة على التقنيات والتوظيفات غير الدفاعية.

ثم تقام جلسة نقاشية حول «التقنيات أم التكتيكات: الأسلوب الأمثل للتصدي لخطر تهديد الأنظمة غير المأهولة». ثم تنطلق الجلسة الحوارية الثانية: مستقبل العمليات العسكرية: دمج الأنظمة التقليدية والأنظمة الذكية غير المأهولة من خلال فرق عمل الأنظمة المزدوجة، يصاحبها عرض تقديمي: الاستثمار في التدابير المضادة والأمن السيبراني: في ساحة التهديد المتغير، الربط المتبادل بين جميع المنصات، والأنظمة، والتطبيقات. وبعد ذلك تنطلق الجلسة الحوارية الثالثة: الفرص الاستثمارية وقطاعات الأنظمة غير المأهولة ذات النمو المُتسارع، يصاحبها عرض تقديمي: مستقبل القوانين المنظمة لاستخدامات الأنظمة غير المأهولة.