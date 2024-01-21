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نهيان بن مبارك يحضر أفراح السويدي في دبي

نهيان بن مبارك خلال الحفل (وام)
22 يناير 2024 01:08

دبي ( وام )

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل زفاف راشد سيف محمد بو خزميه السويدي على كريمة أحمد محمد بو خزميه السويدي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم بمجلس أم سقيم في دبي، الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، وجمع غفير من الأهل والأصدقاء، وهنأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار، وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية.

نهيان بن مبارك
أفراح السويدي
دبي
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