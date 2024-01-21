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سلطان بن أحمد يؤكد على تحقيق النجاح وتشجيع العلم

سلطان بن أحمد القاسمي خلال تسليم الشهادات للخريجات (وام)
22 يناير 2024 01:08

الشارقة (وام)

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أكد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن الجامعة ومنذ تأسيسها سارت على نهج صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في أن يكون النجاح والتشجيع على العلم والحثّ عليه هو حليفها وهدف كل طالب وطالبة بها، مما أسهم في الارتقاء بتجربتها العلمية والأكاديمية وفي المجالات كافة.
جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها أمس في حفل تخريج طالبات كليات إدارة الأعمال والحوسبة والمعلوماتية، والعلوم، والهندسة بجامعة الشارقة لفصل الخريف 2023-2024، وذلك في قاعة المدينة الجامعية.
وقال سموه «إذا كان إرضاء الناس غايةً لا تُدرك فإرضاء الذات هدفٌ لا يُترك، ونحن في جامعة الشارقة نسعى لإرضاء الذات بادراك النجاح تلو النجاح، فهو سبيلنا وغايتنا ولا نتركُ فرصة من فرص النجاح إلا سعينا إليها، هكذا علمنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومؤسس الجامعة، لذا ارتقت جامعتنا في سنوات معدودة إلى أعلى المراتب العلمية وحققت ما حققته غيرها من الجامعات في سنوات طوال».
وقدم سمو رئيس جامعة الشارقة تهاني وتبريكات النجاح إلى آباء وأمهات وأولياء أمور الخريجات، مثمناً سموه دورهم الكبير في دعمهم، قائلاً «هذا اليوم هو يومكم ويوم فرحتكم وحصادكم، حيث يُتوج جهدكم وتعبكم وإصراركم على دعم بناتكم وتخطيكم لكل الصعاب التي مررتم بها، مباركٌ لكم النجاح ومباركٌ لبناتكم وجودكم في حياتهن سنداً وعوناً لنجاحاتهن وتميزهن».
وأضاف سموه مخاطباً الخريجات ومؤكداً على دعم الجامعة لهن لتحقيق التفوق المنشود: «إذا كان مشوار الألف ميل يبدأ بخطوة حتى نصل إلى النهاية، فمشوار العلم أيضاً يبدأ بخطوة ولكن لا نهاية له.. وكما بدأنا معكم بالأمس أولى خطوات المشوار فها نحن قد وصلنا اليوم لنشهد معاً خطوة جديدة في مشوار جديد على نفس الطريق، طريق العلم والمعرفة والتميز، تقفون اليوم على عتبات خطوات أخرى وسنظل نواصل معكم اليوم وغداً الخطوة تلو الخطوة لتحققوا طموحاتكم وتواصلوا نجاحاتكم».
واختتم سموه كلمته بتهنئة الخريجات على النجاح والتخرج، متمنياً سموه لهن التوفيق والسداد.
وكان حفل التخريج قد استهل بالسلام الوطني، عقبه تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، ألقى بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على تفضل سموه بتشريف حفل التخريج وتكريم الخريجات.
المستقبل
هنأ مدير جامعة الشارقة التخرج للطالبات متمنياً لهن مستقبلاً باهراً قائلاً «إن الجميع سعداء بتخرجكن، ونحن وإياهم نرجو لكن التوفيق والنجاح من الله فيما تتطلعن إليه لبناء المستقبل العلمي والمعرفي والوظيفي».

سلطان بن أحمد
الشارقة
جامعة الشارقة
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