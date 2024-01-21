شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر

دعت شرطة أبوظبي والمركز الوطني للأرصاد، الأحد، إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الناجم عن الضباب.

وقالت شرطة أبوظبي، في حسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقا)، إنها «تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب».

كما دعت إلى «الالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية».

من جانبه، أعلن المركز الوطني للأرصاد وجود «فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الروية الأفقية وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الداخلية».

وأضاف المركز، على منصة «إكس»، أن ذلك سيستمر «من الساعة 01:00 وحتى الساعة 09:00 الاثنين 22/01/2024».