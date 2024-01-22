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الطقس صحو إلى غائم جزئياً نهاراً ورطب ليلاً غداً

أبوظبي
22 يناير 2024 19:27

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أوالضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س. 
الخليج العربي: خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:48 والمد الثاني عند الساعة 02:07 والجزر الأول عند الساعة 18:33.
بحر عُمان: خفيف الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 21:46 والمد الثاني عند الساعة 08:10 والجزر الأول عند الساعة 14:34 والجزر الثاني عند الساعة 03:31.

 

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المصدر: وام
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