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«إقامة دبي» تطلق برنامج «وصال»

«إقامة دبي» تطلق برنامج «وصال»
23 يناير 2024 00:55

دبي (الاتحاد)

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أطلق قسم الرعاية الصحية «فرع الصحة النفسية والمعنوية» بإقامة دبي، برنامج «وصال»؛ بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي لموظفي الإدارة، وتوعية الموظفين بأهمية الصحة النفسية، وأهمية المحافظة عليها، وخلق بيئة عمل سعيدة وإيجابية ومنتجة، إلى جانب تحقيق التوازن في الصحة النفسية والعقلية والجسدية للموظفين.
ويتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين فرع الصحة النفسية والمعنوية بإقامة دبي، وأحد مراكز الرعاية المتخصصة، حيث يقدم الرعاية النفسية لموظفي إقامة دبي وأفراد عائلاتهم من الدرجة الأولى من الراغبين في المشاركة بجلسات المراجعة، وفق مواعيد الحجز المقررة لهم، كما يقوم فرع الصحة النفسية والمعنوية بتنظيم جولات وورش عمل ميدانية، يتخللها تقديم تعريف وتوزيع نشرات تثقيفية حول أهمية الصحة النفسية وكيفية العناية بها، كما يهدف البرنامج، إلى تحقيق التوازن بين حياة الموظف اليومية وحياته العملية.

إقامة دبي
دبي
الرعاية الصحية
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