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المري يطلع على إنجازات «تمكين أصحاب الهمم» في شرطة دبي

عبد الله المري خلال اطلاعه على إنجازات المجلس (من المصدر)
23 يناير 2024 00:55

دبي (الاتحاد)

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اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على إنجازات مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، وذلك خلال فعاليات «معرض أفضل جهة صديقة لأصحاب الهمم»، الذي نظمه المجلس، في مركز شرطة المرقبات، عارضاً أحدث الابتكارات والمبادرات الشرطية الهادفة إلى إسعاد أصحاب الهمم وتوفير أفضل الخدمات لهم بسهولة ويسر.
وأثنى معاليه على محتويات المعرض من الابتكارات والخدمات المتنوعة التي وفرتها شرطة دبي لأصحاب الهمم من الفئات كافة، والتي تعزز من سهولة وصول أصحاب الهمم للخدمات الشرطية سواء عبر التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني أو من خلال الوصول إلى مراكز الشرطة التي توفر الإمكانات كافة لخدمتهم.
وأكد الرائد عبد الله حمد الشامسي، رئيس مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي أن تنظيم المعرض يأتي تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومبادرة «مجتمعي...مكان للجميع» لجعل مدينة دبي صديقة لأصحاب الهمم، من خلال عرض المبادرات والابتكارات الهادفة إلى التعريف بالخدمات المتنوعة الساعية إلى إسعاد أصحاب الهمم.

عبد الله خليفة المري
شرطة دبي
دبي
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