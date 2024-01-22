«تحدي الإمارات للفرق التكتيكية» يعزز تبادل المعرفة

دبي (الاتحاد)

أكد فريق القوات الخاصة في جنوب أفريقيا، المشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2024 الذي سيُعقد في الثالث من فبراير المُقبل في مدينة الروية بإمارة دبي، أن التحدي يساهم في تعزيز القدرات القتالية لدى الفرق التخصصية «سوات»، وتبادل المعرفة لدى فرق أجهزة إنفاذ القانون على المستوى العالمي.

وأشار فريق جنوب أفريقيا إلى أن المشاركة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، يوفر فرصة للفرق التخصصية، لمقارنة قدراتها مع قدرات الفرق الأخرى عالية المستوى، وتجربة مجموعة متنوعة من التكتيكات والأساليب، وتبادل المعرفة مع أجهزة إنفاذ القانون.

وأوضح فريق القوات الخاصة في جنوب أفريقيا أن استعداداته لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية تطلبت عملية تحضير شاملة ومتكاملة، تضمنت التدريب البدني والتمارين التكتيكية، وصقل القدرات، مثل دقة التسديد وتنفيذ مهام الاقتحام، وتقنيات النزول عن البرج، بالإضافة إلى إجراء تقييمات وتحليلات شاملة للمشاركات السابقة والتحديات فيها، وإجراء منهجيات جديدة لخوض التحدي القادم.

وأضاف الفريق: «تعمل اللياقة البدنية وإجادة الرماية في المسابقات على زيادة الدقة والسرعة بشكل كبير، وفريقنا قادر على التحول السريع من المنهجية التكتيكية الثابتة والعملية إلى التنافسية عبر إبراز مهاراتنا وخبراتنا في تنفيذ المناورات وتأدية المهام بدقة وسرعة، والتواصل الواضح والفعّال، ومع التركيز على الجهود التعاونية للفريق، والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة بسرعة، إلى جانب عرض القدرات المُتخصصة في مسابقات، إنقاذ رهينة، والرماية الدقيقة، والاستجابات التكتيكية السريعة».