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«قضاء أبوظبي» تحصد جائزة الابتكار

يوسف العبري والفريق الحاصل على الجائزة (من المصدر)
23 يناير 2024 00:55

أبوظبي (الاتحاد)

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حصدت دائرة القضاء في أبوظبي، جائزة فئة الابتكار في البنية التحتية السحابية 2023 من شركة VMware العالمية؛ وذلك تقديراً للجهود الكبيرة المبذولة في مجال الحوسبة السحابية، ضمن عملية التطوير المستمر لخدمات تقنية المعلومات لدعم المنظومة القضائية والعدلية في إمارة أبوظبي، اعتماداً على أحدث التقنيات وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن الإنجازات المحققة في دائرة القضاء انطلاقاً من رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، تظهر بوضوح في تطوير جميع الإجراءات، وتحقيق سهولة الوصول إلى الخدمات، وهو ما يبرهن عليه الحصول على العديد من الجوائز وشهادات مطابقة معايير الجودة العالمية.
وأضاف المستشار العبري، أن دائرة القضاء تولي أهمية قصوى لاعتماد أعلى المعايير المطبقة عالمياً، ضمن جهودها للتحول الرقمي والاستفادة من التطور التقني والخدمات الذكية والسريعة، للارتقاء بمستويات الجودة في الخدمات القضائية والعدلية وتقديمها عبر وسائل ذكية ومبتكرة، بما يتماشى مع توجهات حكومة أبوظبي لتحقيق التميز والريادة.
ومن جانبه، أوضح أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء في أبوظبي، أن الحصول على تلك الجائزة يأتي مع تحقيق دائرة القضاء تقدماً ملحوظاً في مجال الحوسبة السحابية وتطوير البنية التقنية، إذ وصلت نسبة الخوادم الافتراضية في الدائرة إلى أكثر من 80% من الخوادم المستخدمة في الخدمات الرقمية.
استمرارية الأعمال 
أشار المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بالدائرة إلى أن عملية إنشاء الحوسبة السحابية الداخلية في دائرة القضاء قد بدأت منذ عام 2016، بما يخدم متطلباتها من الخوادم الافتراضية سواء التطبيقات أو قواعد البيانات، في حين شهد عام 2020 إعداد وتجهيز البنية التحتية لتعزيز استمرارية الأعمال بين مراكز البيانات الرئيسة والاحتياطية.

أبوظبي
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