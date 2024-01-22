«المحالب محليات» تستقطب أشهر الإبل في مهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت منافسات مسابقة المحالب محليات، المقامة ضمن فعاليات مهرجان الظفرة، إقبالاً كبيراً من أشهر الإبل المدرة للحليب في منطقة الخليج للمشاركة في أقوى منافسات مسابقة المحالب التي نجحت في أن ترسم لها مكانة كبيرة لدى المهتمين بتربية الإبل.

وبلغ أعلى وزن سجلته لجنة التحكيم في اليوم الأول من انطلاق المنافسات 13.800 كيلوجرام، وذلك ضمن فئة المحليات التي تتنافس فيها أكثر من 170 ناقة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي

وانطلقت منافسات المحالب بـ 4 أشواط للمحليات، ضمن فئات عرابي وخواوير «تلاد وشرايا»، على أن تستمر حتى تاريخ 27 يناير، ولتنطلق منافسات مجاهيم شرايا ومجاهيم مفتوح يوم 28 من شهر يناير الجاري.

وحددت اللجنة المنظمة مجموعة من الاشتراطات الواجب الالتزام بها للمشاركة في مسابقة المحالب، حيث يسمح لكل مالك بالمشاركة بناقة واحدة فقط، وألا يقل عمر المشارك عن 21 سنة، وأن تكون عملية حلب الناقة من خلال المالك أو من يراه مناسباً، كما يجب أن يكون الضرع جيداً، وألا يكون متهدلاً، كما يجب أن تكون الإبل المشاركة خالية من جميع الأمراض المعدية، وخاصة أمراض «البورسيلا والكورونا»، والأمراض الفطرية، مثل الجرب والقرع، ويتم استبعاد الإبل المشاركة في حال إصابتها بأي أمراض معدية، كما سيتم فحص الإبل للكشف عن أي أدوية ومواد مدرة للحليب.

وخصصت اللجنة المنظمة 40 جائزة قيمة لأشواط المسابقة، وبقيمة تبلغ مليوناً و200 ألف درهم، وبواقع 10 جوائز لكل شوط بقيمة 300 ألف درهم، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على مبلغ 90 ألف درهم، وصاحب المركز الثاني 40 ألف درهم، والمركز الثالث 30 ألف درهم، وتتوزع الجوائز وصولاً إلى المركز العاشر في كل شوط.

الأول

حصدت المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 4 - محليات «رسميه» لمالكها عبدالعزيز القحطاني، وفي شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 5 - مجاهيم، ذهب المركز الأول إلى «مدرهم» لمالكها عوض بن صالح بن البخيت المنهالي، وكان المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 5 - محليات من نصيب «الجليله» لمالكها عبدالعزيز القحطاني.

مُلاك إبل الخليج يرفعون «رموز الذهب»

يشهد المهرجان منافسة وتحدي بين مُلاك الإبل الأصيلة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث رفعوا رموز الذهب عالياً ضمن 7 أشواط للمحليات والمجاهيم خصص لها 65 جائزة قيمة.

وتوجت اللجنة المنظمة الفائزين في أشواط المزاينة، بحضور ضيف الشرف فارس بن خميس بن الفندي المزروعي من أعيان المنطقة، وعبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعدد من كبار ملاك الإبل وعشاق المزاينات والمسابقات التراثية.

وأسفرت النتائج في شوط إبل أصحاب السمو الشيوخ «مفرودة - حقة» عن ذهاب المراكز من الأول إلى الخامس على التوالي إلى المطايا «مرعبه ومهيوبه ومزعلة ومسكته ومشهورة» لمالكها معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد.

وسجلت النتائج في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 3 - مجاهيم فوز «سلهيب» لمالكها مرشد مسلم عبدالله المزروعي بالمركز الأول، ونالت المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 3 - محليات «أفعال» لمالكها ناصر حمد سهيل عويضه الخيلي، وتقدمت إلى المركز الأول في شوط حقايق تلاد لأبناء القبائل 4 - مجاهيم «معديه» لمالكها نايف فهد حبنان الدوسري.

منافسات

تنطلق اليوم منافسات شوط أصحاب السمو الشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل «الوضح»، حيث تبدأ منافسات شوط حقايق المحليات والمجاهيم والوضح، صباح اليوم، بدخول الإبل المشاركة في الشبك خلال الوقت المحدد لدخول الإبل، تمهيداً لبدء أعمال الفرز والتحكيم، وتتضمن المنافسات 7 أشواط مختلفة، وهي شوط أصحاب السمو الشيوخ لفئة المحليات، وشوط شرايا لأبناء القبائل محليات 3، وشوط شراي لأبناء القبائل مجاهيم 3، وشوط بينونة المفتوح «رمز» محليات، وشوط بينونة المفتوح «رمز» مجاهيم، وشوط المهجنات الأصايل 2.

100 جائزة على 10 أشواط في مسابقة اللبن الحامض

شهدت منافسات مسابقة اللبن الحامض المقامة ضمن مسابقات مهرجان الظفرة إقبالاً كبيراً من المشاركين الذين حرصوا على تقديم منتجات جيدة وذات جودة عالية، وذلك للمنافسة على جوائز المسابقة البالغ عددها 100 جائزة، موزعة على 10 أيام على مدار فترة المهرجان.

وحددت اللجنة 6 أيام من شهر يناير لخوض المنافسات، وهي أيام 21 و 23 و25 و27 و29 و31، بينما حددت 4 أيام من شهر فبراير لخوض المنافسات، وهي أيام 2 و4 و6 و8 وتستقبل المسابقة مشاركات المتسابقين والمتسابقات في سوق الظفرة التراثي بالمهرجان يومياً بين الساعة الرابعة عصراً والثامنة مساءً، ويتم إعلان النتائج بعد عرضها على لجنة التحكيم بشكل يومي، حيث يتم تذوق محتوى العبوات المشارك بها وتقييمها بشكل دقيق.

وتمثل مسابقة اللبن الحامض أهمية تراثية كبرى لدى أهل الإمارات والخليج، خاصة وأنّ اللبن الحامض كان منذ القدم رفيق درب الآباء والأجداد يعتمدون عليه في غذائهم يأكلونه إلى جانب التمر، ليعطيهم مذاقاً متميزاً ورائعاً حلواً وحامضاً.

وتشكل مسابقة اللبن الحامض حدثاً متميزاً للمشاركين، لما تمثله من قيمة معنوية لهم في مجال المحافظة على الإنتاج المحلي من اللبن، وتستقطب زوار المهرجان لتذوق اللبن الحامض المعد بالطرق التقليدية.

وتهدف المسابقة إلى تعريف الجمهور بالتراث الثقافي الإماراتي الذي تزخر به دولة الإمارات العربية المتحدة، وإطلاعهم على عملية تحويل الحليب إلى لبن حامض أو رائب كي لا يفسد ويبقى لفترة أطول، ومنحهم الفرصة لتذوق مثل هذه المنتجات.