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«مالية الوطني» تناقش الخطة الرقابية

جانب من اجتماع اللجنة (من المصدر)
23 يناير 2024 00:55

دبي (الاتحاد)

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استعرضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، خطة عملها الرقابية لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، والدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
كما اطلعت اللجنة، خلال الاجتماع، على عرض الأمانة العامة المقدم ضمن برنامج إثراء، حول الاختصاصات التشريعية والرقابية ذات الارتباط بعمل اللجنة، ومنها استراتيجيات الوزارات والمؤسسات والهيئات التي تتوافق مع الخطة الرقابية للجنة، إضافة إلى التشريعات والسياسات، وأبرز المصطلحات والمفاهيم التشريعية، وتقديم موجز عن رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية والأهداف والبرامج في القطاعات المالية والاقتصادية، والصناعية، والمشاريع والاستدامة.

المجلس الوطني الاتحادي
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